Gut für die Umwelt: Elektrosschrott vermeiden

Eine Umfrage auf der Cebit zum Thema Umweltbewußtsein macht es deutlich. Immer mehr Betriebe setzen auf Nachhaltigkeit, auch bei der Beschaffung von EDV-Geräten.

Auf der Cebit führte Epson, Spezialist für Drucker, Scanner und Projektoren, eine Umfrage zum Thema Umweltbewusstsein in Unternehmen durch. 792 Personen nahmen daran teil.

Die Ergebnisse zeigen, dass Umweltschutz und Nachhaltigkeit für Unternehmen wichtiger geworden sind, v. a. in größeren Unternehmen.

Problem Elektroschrott bei EDV - Geräte werden häufiger erneuert

Die Entwicklung bei der EDV ist weiterhin rasant. Das führt auch dazu, dass nicht nur die Software, sondern auch die Geräte, häufiger ausgetauscht werden.

Vor allem Rechner, Notebooks, Monitore und Drucker werden in regelmäßigen Abständen erneuert, oft auch auf Basis von Leasing-Verträgen. Bei der Anschaffung von neuen Geräten spielt der Umweltaspekt zunehmend eine Rolle.

Einkauf von EDV - Umweltbewusstsein beeinflusst zunehmend Kaufentscheidungen

Bei den Betrieben mit mehr als 500 Mitarbeitern achten fast zwei Drittel bei der Modernisierung im IT-Bereich darauf, dass die Geräte Umweltschutzanforderungen erfüllen. Bei kleineren Unternehmen legt etwa die Hälfte Wert darauf.

Wenn es bei Bürogeräten um den Umweltschutz geht, stehen Aspekte wie Abfallreduktion, Stromverbrauch sowie Reichweite im Vordergrund. Denn hier lässt sich sowohl etwas für den Umweltschutz tun, als auch Kosten sparen.

Wenn schon neue Geräte, dann sollten sie auch sparsam sein. Mit dem Einsatz moderner Tintenstrahldruckern in allen Büros in Deutschland ließe sich, so Epson, die Abfallmenge pro Jahr um rund 58.000 t reduzieren.



