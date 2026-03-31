Nachhaltigkeitsregulatorik: Steuerungsaufgabe für den Einkauf

Mit CSRD/ESRS, VSME, CSDDD, EUDR und CBAM verändert die europäische Nachhaltigkeitsregulatorik die Rolle des Einkaufs grundlegend. Er wird zur zentralen Schnittstelle zwischen Lieferkette, Risikosteuerung, Compliance und Nachhaltigkeitsberichterstattung. Der Beitrag ordnet die Regelwerke ein und zeigt die wesentlichen Handlungsfelder für Unternehmen.

Nachhaltigkeit wird regulatorische Steuerungsaufgabe

Die europäische Nachhaltigkeitsregulatorik verleiht ESG-Themen neue Verbindlichkeit und verlagert Verantwortung systematisch in die Wertschöpfungskette. Mit der CSRD werden Nachhaltigkeitsinformationen prüfpflichtig und standardisiert offengelegt. Die ESRS konkretisieren Inhalt, Struktur und Tiefe der Berichterstattung. Parallel verschärft die CSDDD die menschenrechtlichen und umweltbezogenen Sorgfaltspflichten entlang globaler Lieferketten. Die EU-Entwaldungsverordnung geht noch einen Schritt weiter: Sie knüpft den Marktzugang bestimmter Rohstoffe unmittelbar an den Nachweis entwaldungsfreier Herkunft. Ergänzend setzt der VSME eine Obergrenze für ESG-Datenanforderungen gegenüber kleinen und mittleren Lieferanten. Gemeinsam führen diese Regelwerke zu einer strukturellen Neuausrichtung der Beschaffung.

CSRD und ESRS: Transparenz und Steuerung über Daten

Die CSRD folgt einer Transparenz- und Berichtslogik. Unternehmen müssen nachhaltigkeitsbezogene Auswirkungen, Risiken und Chancen entlang der gesamten Wertschöpfungskette offenlegen. Für den Einkauf sind insbesondere drei Standards zentral:

ESRS E1 – Klimawandel

Scope-3-Emissionen aus eingekauften Waren und Dienstleistungen sind systematisch zu erfassen, zu bewerten und perspektivisch zu reduzieren. Der Einkauf beeinflusst maßgeblich Materialwahl, Lieferantenauswahl und Transportstrukturen und wird damit zum Hebel der Dekarbonisierung.

ESRS S2 – Arbeitskräfte in der Wertschöpfungskette

Arbeits- und menschenrechtliche Risiken bei Lieferanten sind strukturiert zu identifizieren und transparent darzustellen. Risikoanalysen, Lieferantenselbstauskünfte und Audits werden zur Grundlage einer prüffähigen Offenlegung.

ESRS G1 – Unternehmensführung

Integrität, Korruptionsprävention und transparente Entscheidungsprozesse im Einkauf sind offenzulegen. Vergabeprozesse und Lieferantenbeziehungen unterliegen damit erhöhten Governanceanforderungen.

Die CSRD macht den Einkauf damit zu einem zentralen Datenlieferanten und Steuerungsakteur im Nachhaltigkeitsreporting.

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CSDDD: Von der Berichts- zur Handlungspflicht

Während die CSRD Transparenz schafft, verpflichtet die CSDDD zur aktiven Risikosteuerung. Unternehmen müssen menschenrechtliche und umweltbezogene Risiken entlang ihrer Lieferketten identifizieren, priorisieren und angemessen adressieren.

Für den Einkauf bedeutet dies eine risikobasierte Segmentierung von Lieferanten, die Umsetzung konkreter Präventionsmaßnahmen sowie dokumentierte Abhilfeschritte bei Verstößen. Sorgfaltspflichten werden damit operativer Bestandteil der Lieferantensteuerung und nicht lediglich Berichtsthema.

EUDR: Nachhaltigkeit als Marktzugangsvoraussetzung

Die EUDR folgt einer strikt produktbezogenen Logik. Rohstoffe wie Kakao, Kaffee, Soja, Holz oder Palmöl dürfen nur dann auf dem EU-Markt bereitgestellt werden, wenn ihre entwaldungsfreie Herkunft nachgewiesen ist.

Der Einkauf muss Geolokalisierungsdaten einholen, Entwaldungsfreiheit nach dem Stichtag 31. Dezember 2020 prüfen, Risiken bewerten und vor Inverkehrbringen eine formale Sorgfaltserklärung sicherstellen. Nachhaltigkeit wird hier zur binären Zulassungsbedingung.

CBAM: Klimapolitik wird Kostenfaktor

Der CBAM soll Carbon-Leakage verhindern und gleiche Wettbewerbsbedingungen zwischen EU-Produzenten und Importeuren emissionsintensiver Güter schaffen. Für ausgewählte Sektoren wie Eisen und Stahl, Aluminium, Zement, Düngemittel, Wasserstoff und Strom müssen ab 2026 CO₂-Zertifikate erworben werden, deren Preis sich am europäischen Emissionshandel orientiert.

Für den Einkauf bedeutet dies eine direkte Preiswirkung von Emissionen. Der Product Carbon Footprint eines Lieferanten beeinflusst nicht nur Transparenz- oder Risikobewertungen, sondern die tatsächlichen Beschaffungskosten. Emissionsintensive Bezugsquellen verteuern sich entsprechend, während emissionsärmere Produktionsstrukturen Wettbewerbsvorteile gewinnen. CO₂-Kosten werden damit integraler Bestandteil von Total-Cost-of-Ownership-Modellen und strategischen Sourcing-Entscheidungen.

VSME: Verhältnismäßigkeit gegenüber KMU sichern

Der VSME definiert einen vereinfachten ESG-Rahmen für kleine und mittlere Unternehmen. Für den Einkauf fungiert er als Referenzstandard im Sinne des sogenannten Value-Chain-Cap und begrenzt den Umfang der Datenanforderungen gegenüber KMU.

Ziel ist eine praktikable Balance zwischen regulatorischer Transparenz und administrativer Belastung der Lieferanten. Der VSME schafft damit Struktur und Vergleichbarkeit, ohne kleinere Marktakteure zu überfordern.

Der Einkauf als Integrationsinstanz

Die eigentliche Herausforderung für den Einkauf liegt im Zusammenspiel der Regelwerke. Die CSRD verlangt strukturierte Daten, die CSDDD fordert aktive Risikosteuerung, die EUDR entscheidet unmittelbar über Marktzugang, der CBAM beeinflusst die Kostenstruktur importierter Waren, während der VSME die Datentiefe gegenüber KMU begrenzt.

Der Einkauf wird damit zur zentralen Integrationsinstanz zwischen Lieferantenmanagement, Risikobewertung, Compliance und Berichterstattung. Nachhaltigkeitsregulatorik ist kein isoliertes Reportingprojekt mehr, sondern integraler Bestandteil strategischer Beschaffungsentscheidungen.

Omnibus-Paket: Vereinfachung ohne Entlastung

Das EU-Omnibus-Paket bringt punktuelle Vereinfachungen, etwa bei Anwendungsbereichen oder Berichtstiefe. Die grundlegende Verantwortungsverschiebung in die Lieferkette bleibt jedoch bestehen. Themen wie Scope-3-Emissionen, menschenrechtliche Risiken oder Produktkonformität sowie CO₂-bedingte Importkosten durch den CBAM behalten ihre Relevanz. Für den Einkauf bedeutet dies: mehr Zeit zur strukturierten Umsetzung – aber keine inhaltliche Entwarnung.

Fazit: Nachhaltigkeit wird Kernaufgabe der Beschaffung

Die europäische Nachhaltigkeitsregulatorik verändert die Rolle des Einkaufs dauerhaft. Er entwickelt sich vom operativen Kostenmanager zum strategischen Steuerungsakteur nachhaltiger Wertschöpfung.

Unternehmen, die regulatorische Anforderungen integriert umsetzen, Governance-Strukturen stärken und Lieferantendaten systematisch nutzen, CO₂-Kosten in Beschaffungsentscheidungen einpreisen und Risikosteuerung professionell verankern, sichern nicht nur Compliance, sondern auch langfristige Lieferfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit in einem zunehmend regulierten Marktumfeld.





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