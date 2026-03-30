Klimaanpassung Plattform "Adaptation Exchange"

Mit der „Adaptation Exchange" entsteht ein sektorübergreifendes Netzwerk, das Unternehmen dabei helfen soll, Klimarisiken systematisch zu begegnen – ein Vorhaben, das den Nerv der Zeit trifft.

Unter dem Namen „The Adaptation Exchange“ wurde eine neue Kollaborationsplattform ins Leben gerufen, die die Umsetzung von Klimaanpassungsmaßnahmen in Unternehmen und entlang von Wertschöpfungsketten beschleunigen soll. Die Initiative bringt Unternehmen verschiedener Branchen, Finanzinstitutionen, Versicherungen, Lösungsanbieter und Fachexperten zusammen. Mehr als 20 Gründungsmitglieder sind bereits an Bord.

Klimaanpassung als Wachstumsfeld

Der Fokus der Plattform liegt ausdrücklich auf praxisnahen Ergebnissen. Geplant sind unter anderem ein Resilienz-Bewertungsstandard, praxisnahe Fallstudien im Rahmen eines sogenannten „Adaptation Stack“ sowie verbesserte Rahmenwerke für den Business Case von Klimaanpassungsmaßnahmen. Damit will die Initiative Organisationen konkrete Werkzeuge an die Hand geben, um Klimaresilienz nicht nur zu planen, sondern operativ umzusetzen.

Hinter der Initiative steht Daniel Schmitz-Remberg, der als Gründer die strategische Stoßrichtung klar benennt: Klimaanpassung sei eine zentrale Kompetenz der Wirtschaft des 21. Jahrhunderts. Ziel sei es, einen Ort zu schaffen, an dem Organisationen gemeinsam Klimarisiken in Resilienz – und Resilienz in ein neues Innovations- und Wachstumsfeld – verwandeln.

Offizieller Auftakt im Mai 2026

Die Plattform befindet sich aktuell in der Aufbauphase. Der offizielle Launch ist für die Zurich Climate Week im Mai 2026 geplant. Für Fachleute im Bereich ESG und Nachhaltigkeitsmanagement dürfte die Initiative ein relevanter Anlaufpunkt werden – insbesondere angesichts wachsender regulatorischer und marktlicher Anforderungen an die Klimaresilienz von Unternehmen.