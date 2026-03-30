Adaptation Exchange

Neue Plattform soll Unternehmen bei der Klimaanpassung zusammenbringen

News 30.03.2026 | 04:45 Uhr
Christoph Herzog
Christoph Herzog
 Redakteur Haufe Sustainability
Klimaanpassung Plattform "Adaptation Exchange"
Bild: Moment RF Gemeinsam resilienter gegen die Folgen des Klimawandels werden – das ist das Ziel einer neuen Plattforminitiative.

Mit der „Adaptation Exchange" entsteht ein sektorübergreifendes Netzwerk, das Unternehmen dabei helfen soll, Klimarisiken systematisch zu begegnen – ein Vorhaben, das den Nerv der Zeit trifft.

Unter dem Namen „The Adaptation Exchange“ wurde eine neue Kollaborationsplattform ins Leben gerufen, die die Umsetzung von Klimaanpassungsmaßnahmen in Unternehmen und entlang von Wertschöpfungsketten beschleunigen soll. Die Initiative bringt Unternehmen verschiedener Branchen, Finanzinstitutionen, Versicherungen, Lösungsanbieter und Fachexperten zusammen. Mehr als 20 Gründungsmitglieder sind bereits an Bord.

Klimaanpassung als Wachstumsfeld

Der Fokus der Plattform liegt ausdrücklich auf praxisnahen Ergebnissen. Geplant sind unter anderem ein Resilienz-Bewertungsstandard, praxisnahe Fallstudien im Rahmen eines sogenannten „Adaptation Stack“ sowie verbesserte Rahmenwerke für den Business Case von Klimaanpassungsmaßnahmen. Damit will die Initiative Organisationen konkrete Werkzeuge an die Hand geben, um Klimaresilienz nicht nur zu planen, sondern operativ umzusetzen.

Hinter der Initiative steht Daniel Schmitz-Remberg, der als Gründer die strategische Stoßrichtung klar benennt: Klimaanpassung sei eine zentrale Kompetenz der Wirtschaft des 21. Jahrhunderts. Ziel sei es, einen Ort zu schaffen, an dem Organisationen gemeinsam Klimarisiken in Resilienz – und Resilienz in ein neues Innovations- und Wachstumsfeld – verwandeln.

Offizieller Auftakt im Mai 2026

Die Plattform befindet sich aktuell in der Aufbauphase. Der offizielle Launch ist für die Zurich Climate Week im Mai 2026 geplant. Für Fachleute im Bereich ESG und Nachhaltigkeitsmanagement dürfte die Initiative ein relevanter Anlaufpunkt werden – insbesondere angesichts wachsender regulatorischer und marktlicher Anforderungen an die Klimaresilienz von Unternehmen.

Schlagworte zum Thema:  Klimawandel , Resilienz , Risikomanagement
Meistgelesene Beiträge
Neueste Beiträge
0 Kommentare
Das Eingabefeld enthält noch keinen Text oder nicht erlaubte Sonderzeichen. Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe, um den Kommentar veröffentlichen zu können.
Noch keine Kommentare - teilen Sie Ihre Sicht und starten Sie die Diskussion
Zum Haufe Shop
Zum Thema Strategie
Klimawandelanpassung
Hitze trockener Boden

Immer häufiger auftretende Extremwetterereignisse – auch hierzulande – zeigten: Es ist höchste Zeit für Unternehmen, sich an Klimawandelfolgen anzupassen. In dieser Serie gibt Daniel Schmitz-Remberg einen Überblick zu Klimawandelanpassung und Risikomanagement und zeigt, wie Nachhaltigkeitsverantwortliche individuelle Maßnahmen entwickeln können.
Sustainability Office: Jetzt KI-gestützt mit CoPilot
NEU Sustainability Office

KI trifft auf fundiertes Nachhaltigkeitswissen: Erhalten Sie passendes Fachwissen, praktische Umsetzungshilfen, effiziente Checklisten und inspirierende Weiterbildung. Jetzt im aktuellen Haufe Sustainability Office mit CoPilot!
Wohlstand und Fortschritt sichern: Real World Impact
Real World Impact

In diesem aufrüttelnden Buch von Christoph Bornschein und Sebastian Cleemann erfahren Sie, wie wir gemeinsam die katastrophalen Folgen des Kapitalismus und technologischen Fortschritts bewältigen und eine wirklich nachhaltige Wirtschaft schaffen können.
Nachhaltigkeit erfolgreich umsetzen: Das Sustainability-Toolbook
Das Sustainability-Toolbook

Dieses Buch bietet ein praktisches Vorgehensmodell zur strukturierten und agilen ESG-Umsetzung mit vordefinierten Templates und zeigt, wie Nachhaltigkeit in Abteilungen und Bereichen erfolgreich integriert wird.
Nachhaltigkeit als Treiber: Innovation trifft Nachhaltigkeit
Innovation trifft Nachhaltigkeit

Dieses Buch liefert Strategien zur Förderung nachhaltiger Innovationen in Unternehmen. Mit theoretischen Grundlagen, Fallstudien und praktischen Anleitungen unterstützt es die direkte Umsetzung im Unternehmen.
Bleiben Sie immer Up-to-date mit dem Sustainability Newsletter - kostenlos und unverbindlich