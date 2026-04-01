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Gesonderte und einheitliche Feststellung seit 2024

Verspätungszuschlag zur Feststellungserklärung

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Dipl.-Finanzwirt Karl-Heinz Günther
Dipl.-Finanzwirt Karl-Heinz Günther
Steuerberater
Kapitel
Mann überprüft konzentriert Geschäftsbericht
Bild: Tinpixels/Gettyimages

Seit 1.1.2024 ist der Verspätungszuschlag in Fällen des § 180 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a AO bei rechtsfähigen Personenvereinigungen vorrangig gegen die Personenvereinigung und bei nicht rechtsfähigen Personenvereinigungen vorrangig gegen die nach § 181 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 AO erklärungspflichtigen Personen festzusetzen (§ 152 Abs. 4 Satz 3 AO).

Nach Art. 97 § 39 Abs. 1 EGAO ist § 152 Abs. 4 Satz 3 AO in der am 1.1.2024 geltenden Fassung erstmals auf Feststellungserklärungen anzuwenden, die nach dem 31.12.2023 einzureichen sind. Maßgebend sind dabei die Verhältnisse bei Ablauf der gesetzlichen Erklärungsfrist (§ 181 Abs. 1 Satz 1 i. V. mit § 149 AO, ggf. i. V. mit Art. 97 § 36 Abs. 3 EGAO).

Eine individuelle Verlängerung der Feststellungserklärungsfrist nach § 109 AO ist hierbei nicht zu berücksichtigen. Hieraus folgt, dass die Neuregelung zum Verspätungszuschlag in nicht beratenen Fällen erstmals für die Feststellungserklärungen für 2023 und in beratenen Fällen erstmals für die Feststellungserklärungen für 2022 anzuwenden ist.

Schlagworte zum Thema:  Abgabenordnung , Personengesellschaft , GbR
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