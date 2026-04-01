§ 183 AO wurde neu gefasst und regelt nun die Bekanntgabe bei der gesonderten und einheitlichen Feststellung gegenüber rechtsfähigen Personenvereinigungen. Die Bekanntgabe von Verwaltungsakten an nicht rechtsfähige Personenvereinigungen erfolgt ab 1.1.2024 in allen offenen Fällen nach den Regelungen des neuen § 183a AO, der im Wesentlichen § 183 AO in der bisherigen Fassung entspricht.

Rechtsfähige Personenvereinigungen

Nach § 183 Abs. 1 Satz 1 AO sind alle Verwaltungsakte und Mitteilungen, die nach der AO und den Steuergesetzen mit der gesonderten und einheitlichen Feststellung zusammenhängen, der rechtsfähigen Personenvereinigung in Vertretung der Feststellungsbeteiligten bekanntzugeben.

Bei der Bekanntgabe ist darauf hinzuweisen, dass die Bekanntgabe mit Wirkung für und gegen alle Feststellungsbeteiligten erfolgt. Bekanntgabeadressat ist somit ab 1.1.2024 die Personenvereinigung mit dem Namen, mit dem sie am Rechtsverkehr teilnimmt, sofern keine Bekanntgabevollmacht (§ 122 Abs. 1 Satz 3 AO, z.B. für einen Steuerberater) vorliegt.

In § 183 Absatz 2 AO ist geregelt, wann eine Einzelbekanntgabe erforderlich ist. Dies ist der Fall,

wenn die Personenvereinigung steuerlich vollbeendet ist;

wenn der Finanzbehörde bekannt ist, dass die Personenvereinigung nicht mehr rechtsfähig ist;

soweit ein Feststellungsbeteiligter aus der Personenvereinigung ausgeschieden ist oder zwischen den Feststellungsbeteiligten bestehen ernstliche Meinungsverschiedenheiten bestehen.

Die Neuregelung gilt grundsätzlich ab 1.1.2024. Bei einer rechtsfähigen Personenvereinigung können jedoch Verwaltungsakte und Mitteilungen, die nach der AO und den Steuergesetzen mit der gesonderten und einheitlichen Feststellung zusammenhängen, nach Art. 97 § 39 Abs. 3 EGAO nach dem 31.12.2023 und vor dem 1.1.2026 abweichend von § 183 Abs. 1 bis 3 AO auch nach Maßgabe des § 183 AO a. F. dem Empfangsbevollmächtigten wirksam bekannt gegeben werden.

Nicht rechtsfähige Personenvereinigungen

Die Bekanntgabe von Verwaltungsakten an nicht rechtsfähige Personenvereinigungen erfolgt ab 1.1.2024 in allen offenen Fällen nach den Regelungen des neuen § 183a AO, der im Wesentlichen § 183 AO in der bisherigen Fassung entspricht. Der Anwendungsbereich beschränkt sich in erster Linie auf Bruchteilsgemeinschaften und Erbengemeinschaften. Die Feststellungsbeteiligten sollen einen gemeinsamen Empfangsbevollmächtigten bestellen, der ermächtigt ist, für sie alle Verwaltungsakte und Mitteilungen in Empfang zu nehmen, die nach der AO und den Steuergesetzen mit der gesonderten und einheitlichen Feststellung zusammenhängen (§ 183a Abs. 1 Satz 1 AO).

Ist kein gemeinsam bestellter Empfangsbevollmächtigter vorhanden, kann die Finanzbehörde die Feststellungsbeteiligten auffordern, innerhalb einer bestimmten angemessenen Frist einen Empfangsbevollmächtigten zu benennen (§ 183a Abs. 1 Satz 2 AO).

§ 183a Absatz 2 AO regelt, wann eine Einzelbekanntgabe erforderlich ist. Dies ist der Fall, wenn