Wertgutachten: Kürzere Restnutzungsdauer eines Gebäudes

Das FG Münster hat entschieden, dass die Restnutzungsdauer eines Gebäudes nach der Wertermittlungsverordnung, das im Rahmen eines Wertgutachtens bestimmt wird, der Berechnung des AfA-Satzes zugrunde gelegt werden kann.

Vor dem FG Münster wurde folgender Fall verhandelt: Im Jahr 2011 erwarb der Kläger im Rahmen eines Zwangsversteigerungsverfahrens ein Grundstück mit einem im Jahr 1955 errichteten Gebäude, das er seitdem zur Erzielung von Mieteinkünften nutzte. Striitig war die Berechnung des AfA-Satzes.

Kürzere Restnutzungsdauer des Gebäudes

Im Zwangsversteigerungsverfahren hatte das Amtsgericht ein Sachverständigengutachten zur Ermittlung des Grundstückswerts auf den Stichtag 17.5.2010 in Auftrag gegeben. Der Gutachter kam zu einem fiktiven Baujahr von 1960 und zu einer Restnutzungsdauer des Gebäudes von 30 Jahren. Er legte dem Gutachten die Regelungen der zum Stichtag gültigen Wertermittlungsverordnung (WertV) zugrunde.

AfA-Satz für den Werbungskostenabzug

Der Kläger begehrte in seinen Steuererklärungen einen AfA-Satz von 3,33 % bei den Werbungskosten aus Vermietung und Verpachtung. Das Finanzamt ging von einem AfA-Satz von 2 % aus und erkannte das Gutachten für eine kürzere technische Nutzungsdauer nicht an. Das FG Münster hat jedoch der Klage in Bezug auf den AfA-Satz stattgegeben.

FG Münster, Urteil v. 27.1.2022, 1 K 1741/18 E, veröffentlicht mit Newsletter im März 2022