Haufe Online Redaktion
Haufe Online Redaktion
Veräußerung von Gesellschaftsanteilen: Wirtschaftliches Eigentum
Bild: Corbis

Das FG Düsseldorf hat zum Übergang des wirtschaftlichen Eigentums bei schenkweiser Übertragung von Gesellschaftsanteilen unter Nießbrauchsvorbehalt und anschließender Weiterveräußerung nach Ablösung des Nießbrauchs entschieden.

Vor dem FG Düsseldorf wurde folgender Fall verhandelt: Der Kläger erhielt unentgeltlich GmbH-Anteile, wobei sich der Schenker ein lebenslanges Nießbrauchsrecht vorbehielt. Infolge des Nießbrauchs war der Kläger in seinen Eigentumsrechten erheblich eingeschränkt (insbesondere kein Gewinnbezugsrecht, Einschränkungen bei Ausübung der Stimmrechte sowie Verfügungsverbot). 

Veräußerung der Anteile

Der Kläger veräußerte die Anteile entgeltlich an einen Dritten. Unmittelbar vor diesem Verkauf verzichtete der Schenker gegen Zahlung eines Ablösebetrags auf den Nießbrauch.

Wirtschaftliches oder zivilrechtliches Eigentum?

Das Finanzamt ging davon aus, dass der Kläger durch die Schenkung lediglich das zivilrechtliche, nicht aber das wirtschaftliche Eigentum an den Anteilen erlangt habe. Dieses sei erst mit dem Nießbrauchsverzicht und damit entgeltlich auf ihn übergegangen. Deshalb, so die Behörde, seien bei der Veräußerung nicht die ursprünglichen Anschaffungskosten des Schenkers nach § 17 Abs. 2 Satz 5 EStG anzusetzen.

Doch das Gericht folgte dem nicht und gab der Klage statt. Nach Auffassung des Gerichts hatte der Kläger trotz Nießbrauchsvorbehalts bereits mit der Schenkung das wirtschaftliche Eigentum an den Anteilen erworben. 

FG Düsseldorf, Urteil v. 4.9.2025, 9 K 2034/24 E, veröffentlicht am 13.10.2025

Schlagworte zum Thema:  Anteilsübertragung , Schenkung , GmbH
Meistgelesene Beiträge
Neueste Beiträge
Zum Haufe Shop
Zum Thema Rechtsprechung
Schleswig-Holsteinisches FG: Schenkweiser Verzicht auf ein zuvor vorbehaltenes Nießbrauchsrecht
Feld und Wiese Flächenverbrauch

Das Schleswig-Holsteinische FG hatte u. a. über die Frage zu entscheiden, ob für den schenkweisen Verzicht auf ein zuvor vorbehaltenes Nießbrauchsrecht an land- und forstwirtschaftlichen Flächen die Steuerbegünstigung der §§ 13a, 13b ErbStG (a.F.) zu gewähren ist.
Haufe Shop: Handbuch der Quellenbesteuerung
Handbuch der Quellenbesteuerung

Das Handbuch bietet deutschen Unternehmen und deren Beratern und Beraterinnen eine umfassende Darstellung der Quellenbesteuerung bei beschränkter Steuerpflicht ihrer ausländischen Geschäftspartner im Inland. Es zeigt, wie steuerliche Risiken vor Vertragsabschluss erkannt, DBA/EU-Regeln genutzt und Anträge zu Erstattung/Freistellung gestellt werden. Außerdem sind die zahlreichen Gesetzesänderungen (u.a. durch das ATAD-Umsetzungsgesetz, das Steueroasenabwehrgesetz und das KöMoG) sowie neue Rechtsprechung und Verwaltungsanweisungen eingearbeitet.
Littmann/Bitz/Pust, Das Ein... / c) Pfandrechte und Nießbrauch an Anteilen
Littmann/Bitz/Pust, Das Ein... / c) Pfandrechte und Nießbrauch an Anteilen

  Rn. 95 Stand: EL 167 – ET: 09/2023 Pfandrechte und Nießbrauch begründen grds kein wirtschaftliches Eigentum an den Anteilen einer KapGes (Pung in D/P/M, § 17 EStG Rz 190; Levedag in Schmidt, § 17 EStG Rz 57 (42. Aufl); Jäschke in Lademann, § 17 EStG ...

4 Wochen testen