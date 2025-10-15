Veräußerung von Gesellschaftsanteilen: Wirtschaftliches Eigentum

Schenkung unter Nießbrauchsvorbehalt mit späterer Veräußerung von GmbH-Anteilen
Vor dem FG Düsseldorf wurde folgender Fall verhandelt: Der Kläger erhielt unentgeltlich GmbH-Anteile, wobei sich der Schenker ein lebenslanges Nießbrauchsrecht vorbehielt. Infolge des Nießbrauchs war der Kläger in seinen Eigentumsrechten erheblich eingeschränkt (insbesondere kein Gewinnbezugsrecht, Einschränkungen bei Ausübung der Stimmrechte sowie Verfügungsverbot).
Veräußerung der Anteile
Der Kläger veräußerte die Anteile entgeltlich an einen Dritten. Unmittelbar vor diesem Verkauf verzichtete der Schenker gegen Zahlung eines Ablösebetrags auf den Nießbrauch.
Wirtschaftliches oder zivilrechtliches Eigentum?
Das Finanzamt ging davon aus, dass der Kläger durch die Schenkung lediglich das zivilrechtliche, nicht aber das wirtschaftliche Eigentum an den Anteilen erlangt habe. Dieses sei erst mit dem Nießbrauchsverzicht und damit entgeltlich auf ihn übergegangen. Deshalb, so die Behörde, seien bei der Veräußerung nicht die ursprünglichen Anschaffungskosten des Schenkers nach § 17 Abs. 2 Satz 5 EStG anzusetzen.
Doch das Gericht folgte dem nicht und gab der Klage statt. Nach Auffassung des Gerichts hatte der Kläger trotz Nießbrauchsvorbehalts bereits mit der Schenkung das wirtschaftliche Eigentum an den Anteilen erworben.
FG Düsseldorf, Urteil v. 4.9.2025, 9 K 2034/24 E, veröffentlicht am 13.10.2025
-
Sonderausgabenabzug für einbehaltene Kirchensteuer auf Kapitalerträge aus anderen Einkunftsarten
386
-
Antrag auf Aufteilung der Steuerschuld nach § 268 AO ist unwiderruflich
363
-
Abschreibung für eine Produktionshalle
337
-
Vermietung an den Partner in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft
333
-
5. Gewinnermittlung
304
-
Korrektur des IAB-Abzugs nach § 7g Abs. 3 EStG
265
-
Abzug von Fahrtkosten zur Kinderbetreuung
230
-
Berechnung der Zehn-Jahres-Frist bei sanierungsrechtlicher Genehmigung
224
-
Selbst getragene Kraftstoffkosten bei der 1 %-Regelung
214
-
Teil 1 - Grundsätze
204
-
Schenkung unter Nießbrauchsvorbehalt mit späterer Veräußerung von GmbH-Anteilen
15.10.2025
-
Unkenntnis der Finanzbehörde bei einer Steuerhinterziehung durch Unterlassen
13.10.2025
-
Keine Lesebestätigung bei Übersendung eines Einspruchs per E-Mail
13.10.2025
-
Alle am 9.10.2025 veröffentlichten Entscheidungen
09.10.2025
-
Konsequenzen aus der Absenkung der Wesentlichkeitsgrenze
09.10.2025
-
Kein Vertrauensschutz bei sog. RETT-Blocker-Gestaltungen
08.10.2025
-
Übertragung einer Rücklage in Ergänzungsbilanzen
08.10.2025
-
Schenkweiser Verzicht auf ein zuvor vorbehaltenes Nießbrauchsrecht
08.10.2025
-
Teilwert einer Pensionsrückstellung
08.10.2025
-
Nutzungspflicht des beA in eigener Sache
07.10.2025