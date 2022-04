Überwinterung in Thailand keine außergewöhnlichen Belastungen

FG Münster 7 K 2261/20 E

Entscheidungsstichwort (Thema) Überwinterung eines an Kälteallodynie Leidenden in Thailand als agB Leitsatz (redaktionell) Die Angabe „in tropischem Klima” in einem amtsärztlichen Attest reicht zur Bestimmung des Kurorts i.S. des § 64 Abs. 1 Satz 1 Nr. ...

mehr

30-Minuten testen