Steuerschuldnerschaft: Montage von Auf-Dach-Photovoltaikanlagen

Bild: moerschy/Pixabay Das FG Baden-Württemberg entschied zur Steuerschuldnerschaft bei der Montage von Photovoltaikanlagen.

Der Einbau von Auf-Dach-Photovoltaikanlagen als Betriebsvorrichtungen "in" ein Gebäude und damit "in" ein Bauwerk ist in den Streitjahren 2008 bis 2010 weder eine Werklieferung noch eine Leistung im Sinne von § 13b Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG 2008, die der Herstellung, Instandsetzung, Instandhaltung, Änderung oder Beseitigung von Bauwerken dient. So entschied das FG Baden-Württemberg.