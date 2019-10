Regelsteuersatz für Backwaren im Eingangsbereich von Supermärkten

Bild: Corbis In den Vorkassenzonen vieler Supermärkte sind Bäckereien integriert.

Das FG Münster entschied, dass in Bäckereifilialen, die in Supermärkte integriert sind, zum Verzehr an Ort und Stelle angebotene Backwaren dem vollen Umsatzsteuersatz unterliegen, wenn hierfür Mobiliar und Geschirr zur Verfügung gestellt wird.