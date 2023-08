Mitgliedsbeiträge eines Fitnessstudios: Corona-Pandemie

Das Niedersächsische FG hat entschieden, dass Mitgliedsbeiträge eines Fitnessstudios bei pandemiebedingter Schließung der Umsatzsteuer unterliegen, wenn sich die Vertragsparteien zu Beginn der Schließzeit auf eine (dann) beitragsfreie Vertragsverlängerung um die Zeit der Schließung geeinigt haben.

Mitgliedsbeiträge eines Fitnessstudios

Strittig war, ob ein Leistungsaustausch i. S. von § 1 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 des UStG zwischen den Zahlungen der Mitglieder und den Leistungen des Fitnessstudios vorliegt. Das Gericht vertritt die Auffassung, dass diese Frage grundsätzlich nicht nach zivilrechtlichen, sondern ausschließlich nach den vom Unionsrecht geprägten umsatzsteuerrechtlichen Maßstäben zu beantworten ist. Das FG führt aus: "Bei Leistungen aufgrund eines gegenseitigen Vertrags, durch den sich eine Vertragspartei zu einem Tun, Dulden oder Unterlassen und die andere sich hierfür zur Zahlung einer Gegenleistung verpflichtet, liegt jedoch regelmäßig auch ein Leistungsaustausch im umsatzsteuerrechtlichen Sinne vor."

Leistungsaustausch war gegeben

Im vorliegenden Fall ist das FG zu dem Ergebnis gekommen, dass sich die Parteien bereits zu Beginn der Schließung auf eine Änderung des jeweiligen Vertrags dergestalt geeinigt haben, dass die Betreiberin der Fitnessstudios ihre Leistungen (teilweise) im Anschluss an die reguläre Vertragslaufzeit und das jeweilige Mitglied die Gegenleistung vorab während der Schließzeit erbringt. Sämtlichen Kunden wurde dies zu Beginn der Schließung persönlich und unmittelbar per E-Mail angeboten. Deshalb - so das FG - sei die schlichte Fortzahlung der Mitgliedsbeiträge nach dem objektiven Empfängerhorizont als konkludente Annahme ohne Erklärung gegenüber dem Antragenden gemäß § 151 BGB zu verstehen.

Das FG sag hier den Leistungsaustausch als gegeben an. Die Zahlungen seien demnach als Vorauszahlungen im Sinne von § 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a Satz 4 UStG der Umsatzsteuer zu unterwerfen.

