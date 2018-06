BFH VIII R 16/15

Schlagwörter Arbeitszimmer, Modernisierung, Betriebsausgabe Rechtsfrage (Thema) Führen umfassende Modernisierungsmaßnahmen an einem Badezimmer in einem Gebäude, in dem ein häusliches Arbeitszimmer belegen ist, zu anteiligen Betriebsausgaben für das häusliche ...mehr

30-Minuten testen