Erstattung von Kapitalertragsteuer bei "Streubesitzdividenden"

Einkommensteuergesetz / § 45 Ausschluss der Erstattung von Kapitalertragsteuer

1In den Fällen, in denen die Dividende an einen anderen als an den Anteilseigner ausgezahlt wird, ist die Erstattung oder Anrechnung von Kapitalertragsteuer für[1] den Zahlungsempfänger ausgeschlossen. 2Satz 1 gilt nicht für den Erwerber eines ...

mehr

30-Minuten testen