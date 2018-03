Die Bierbrauerei Beck Unternehmen wehrt sich gegen eine seit 2002 geltende Neuregelung. Bild: Haufe Online Redaktion

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe will am 10.4.2018 sein Urteil zur rückwirkenden Änderung des Gewerbesteuergesetzes verkünden.

Das teilte das oberste deutsche Gericht am Dienstag mit. Eine seit 15 Jahren geltende Neuregelung bei der Gewerbesteuer steht idem Verfahren 1 BvR 1236/11 auf dem Prüfstand. Dabei geht es um eine Verfassungsbeschwerde der Bremer Brauerei Beck, über die im September vergangenen Jahres mündlich verhandelt worden war.



Veräußerung von Anteilen an einer Personengesellschaft



Nach § 7 Satz 2 GewStG wird Gewerbesteuer seit dem Veranlagungszeitraum 2002 auch auf Gewinne aus bestimmten Veräußerungen von Anteilen an einer Personengesellschaft fällig. Der Gesetzgeber wollte damit ein Schlupfloch schließen. Kapitalgesellschaften mussten auch vorher Gewerbesteuer auf Gewinne aus dem Verkauf von Unternehmensanteilen zahlen. Über den Umweg einer Personengesellschaft konnten sie das vor der Neuregelung vermeiden.

Ist der Verkäufer eine Einzelperson, fällt keine Gewerbesteuer an. Im Fall der Brauerei hatten Kapital- und Personengesellschaften sowie eine Stiftung Anteile an einer GmbH & Co. KG veräußert. Die Brauerei sieht dadurch ihre Gleichheitsrechte verletzt.



Verstoß gegen das Rückwirkungsverbot?



Zudem beklagen die Bremer einen Verstoß gegen das Rückwirkungsverbot, weil ihre Gesellschafter Anteile vor dem Inkrafttreten des Gesetzes verkauft hatten und die Steuer trotzdem anfallen sollte. "Wir halten das unter keinen Umständen für zu rechtfertigen, was sich hier abgespielt hat", sagte ihr Rechtsanwalt Arvid Siebert.

Das Bundesverfassungsgericht könnte seine Rechtsprechung zur Rückwirkung von Steuergesetzen fortschreiben. Im Fall der Brauerei Beck fiel der Verkauf der Unternehmensanteile mitten in das laufende Gesetzgebungsverfahren. Der Kaufvertrag wurde noch vor dem Inkrafttreten des Gesetzes abgeschlossen, aber nachdem die Regierung einen Entwurf an den Bundesrat weitergeleitet hatte. Fraglich ist also, wie lange man auf den Fortbestand der geltenden Steuergesetze vertrauen kann.



Die Karlsruher Richter sehen die Rückwirkung von Steuergesetzen eher kritisch. 2010 hatten sie Steuerzahler mit mehreren Entscheidungen besser vor rückwirkenden Änderungen geschützt. Allerdings betonten sie in einem der Beschlüsse auch: Bereits das bloße Einbringen eines Gesetzes in den Bundestag könne das Vertrauen in den Fortbestand der geltenden Rechtslage schwächen. Es sei für Steuerzahler zumutbar, sich über ein laufendes Gesetzgebungsverfahren zu informieren.