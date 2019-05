BFH Überblick: Alle am 2.5.2019 veröffentlichten Entscheidungen

Am 2.5.2019 hat der BFH fünf Entscheidungen zur Veröffentlichung freigegeben.

Thema Entscheidung Datum und Az. Veräußerungskosten als dem Veräußerungsvorgang zuzuordnende Betriebsausgaben Veräußerungskosten sind Betriebsausgaben, die durch den Veräußerungsvorgang veranlasst sind. Dabei gilt das Abzugsverbot der Gewerbesteuer als Betriebsausgabe (§ 4 Abs. 5b EStG) nur bei dem Schuldner der Gewerbesteuer, nicht aber bei demjenigen, der sich vertraglich zur Übernahme der Gewerbesteuerbelastung verpflichtet. Urteil v. 7.3.2019, IV R 18/17 Berücksichtigung von Verlusten aus einer Übungsleitertätigkeit Verluste aus einer nebenberuflichen Tätigkeit als Übungsleiter sind auch dann steuerlich zu berücksichtigen, wenn die Einnahmen den Freibetrag nach § 3 Nr. 26 EStG nicht überschreiten. Voraussetzung ist allerdings, dass die Tätigkeit nicht als sog. Liebhaberei anzusehen ist. Urteil v. 20.11.2018, VIII R 17/16 EuGH-Vorlage zur "Nummer der Rechnung" im Vorsteuervergütungsantrag Der BFH hat dem EuGH folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt: 1. Kann Art. 8 Abs. 2 Buchst. d der Richtlinie 2008/9/EG, demzufolge in einem Vorsteuervergütungsantrag u.a. die Nummer der Rechnung anzugeben ist, dahingehend ausgelegt werden, dass auch die Angabe der Referenznummer genügt, die neben der Rechnungsnummer auf dem Rechnungsbeleg ausgewiesen ist? 2. Falls Frage 1 zu verneinen ist: Gilt ein Erstattungsantrag, in dem statt der Rechnungsnummer die Referenznummer angegeben ist, als formell vollständig und damit als fristwahrend vorgelegt? 3. Ist dabei zu berücksichtigen, dass der nicht im Mitgliedstaat ansässige Steuerpflichtige annehmen durfte, es genüge für eine ordnungsgemäße Antragstellung die Eintragung einer anderen Kennziffer statt der Rechnungsnummer? Beschluss v. 13.2.2019, XI R 13/17 Gewerbesteuerliche Hinzurechnung bei Leasing Die Hinzurechnung verausgabter Leasingraten nach § 8 Nr. 1 Buchst. d GewStG findet auch bei der Refinanzierung von Leasinggeschäften statt (sog. Doppelstockmodell). Urteil v. 11.12.2018, III R 23/16 Vermögen einer unselbständigen Stiftung als Nachlassvermögen des Stifters Das einer unselbständigen Stiftung liechtensteinischen Rechts übertragene, jedoch weiter dem Stifter zuzurechnende Vermögen gehört beim Tode des Stifters zum Erbfall, wenn die Herrschaftsbefugnisse des Stifters vererblich sind. Urteil v. 5.12.2018, II R 9/15

