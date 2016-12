Baukostenzuschuss: Nachträglich gewährter Zuschuss mindert die verbliebene AfA-Bemessungsgrundlage Wird ein Darlehen in einem späteren Veranlagungszeitraum in einen Zuschuss umgewandelt, sind die Herstellungskosten in diesem Veranlagungszeitraum zu mindern. Der verbleibende Rest des Zuschusses führt nicht zu Einnahmen. Zur Kommentierung