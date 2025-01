BFH: Alle am 30.1.2025 veröffentlichten Entscheidungen

Mitgliedsbeiträge für ein Fitnessstudio sind keine außergewöhnlichen Belastungen Zur Pressemitteilung

Aufwendungen für die Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio erwachsen dem Steuerpflichtigen nicht zwangsläufig und sind daher nicht als außergewöhnliche Belastungen zu berücksichtigen. Dies gilt auch dann, wenn die Teilnahme an einem dort angebotenen, ärztlich verordneten Funktionstraining die Mitgliedschaft in dem Fitnessstudio voraussetzt.