Bestreiten des Zugangs eines Steuerbescheids

Bild: Michael Bamberger Gegen einen Steuerbescheid kann Einspruch eingelegt werden. Hierbei ist die Einspruchsfrist zu beachten.

Bestreitet der Steuerpflichtige nicht den Zugang des Schriftstücks überhaupt, sondern den Erhalt innerhalb des Dreitageszeitraums, so hat er sein Vorbringen im Rahmen des Möglichen zu substantiieren, um Zweifel an der Dreitagesvermutung zu begründen. So hat das FG München entscheiden.