Abzinsung von Verbindlichkeiten: Vorläufiger Rechtsschutz

Aufgrund der anhaltenden Niedrigzinsphase sind die in den Steuergesetzen festgelegten typisierenden Zinssätze in Kritik.

Das FG Hamburg hat vorläufigen Rechtsschutz gegen die Abzinsung von Verbindlichkeiten mit einem Zinssatz von 5,5 % gem. § 6 Abs. 1 Nr. 3 EStG gewährt.

Vorläufiger Rechtsschutz

Unverzinsliche Verbindlichkeiten, deren Laufzeit am Bilanzstichtag mehr als zwölf Monate beträgt und die nicht auf einer Anzahlung oder Vorauszahlung beruhen, sind nach § 6 Abs. 1 Nr. 3 EStG mit einem Zinssatz von 5,5 % abzuzinsen. Aufgrund der langanhaltenden Niedrigzinsphase wird diese Regelung kritisiert. Das FG Hamburg hat ernstliche Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit des Abzinsungszinssatzes von 5,5 % gem. § 6 Abs. 1 Nr. 3 EStG und hat deshalb AdV gewährt. Die Beschwerde an den BFH wurde zugelassen.

FG Hamburg, Beschluss vom 31.1.2019, 2 V 112/18