Beispiel: Änderungen nur für die Zukunft Ein Bankmitarbeiter ist laut dienstlicher Anweisung 3 Tagen in der Woche an der als erste Tätigkeitsstätte festgelegten Hauptstelle A und donnerstags sowie freitags an der Zweigstelle in B beschäftigt. Ab 1.7.2014 legt der Arbeitgeber B als erste Tätigkeitsstätte fest. Bis 30.6.2014 hat der Arbeitnehmer aufgrund der arbeitsrechtlichen Zuordnung seine erste Tätigkeitsstätte an der Hauptstelle A. Ab 1.7.2014 wird die Zweigstelle B zur ersten Tätigkeitsstätte, obgleich die Tätigkeit an der Hauptstelle 3 der 5 Arbeitstage umfasst. Die zeitlichen Grenzen sind im Fall der dienstlichen Festlegung der ersten Tätigkeitsstätte nicht zu prüfen.