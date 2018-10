Viele webbasierte Buchhaltungslösungen bieten steuerberaterfreundliche Produkt-Features und besondere Services für Steuerberater. Im 9. Teil unserer Serie stellen wir die Lösung Meintagwerk vor.

Die Online-Software Meintagwerk richtet sich an Selbstständige, Freiberufler und Kleinunternehmen ohne Bilanzierungspflicht. Gegründet wurde das Hamburger Unternehmen tagwerk IT und Media von zwei ehemaligen Freelancern, die ihre eigenen Praxis-Erfahrungen in die Entwicklung der Lösung einfließen ließen. Neben der Buchhaltungssoftware bietet die Lösung auch eine Zeiterfassung und eine Reisekostenabrechnung. Für Steuerberater kann es interessant sein, wenn Mandanten mit dieser Buchhaltungslösung arbeiten, da der Anbieter mit vielen Funktionen die Zusammenarbeit zwischen dem Anwender und seinem Steuerberater unterstützt.



Zum Umfang der Cloud-Lösung gehören klassische Funktionen wie das Erstellen von Angeboten, Rechnungen oder die Einnahmeüberschussrechnung. Über eine integrierte Elster-Schnittstelle können die Nutzer ihre Umsatzsteuer-Voranmeldung direkt an das Finanzamt übermitteln. Belege werden digital im System hinterlegt. Dazu können sie via Smartphone-App eingescannt oder klassisch am Computer hochgeladen werden. Pendelordner entfallen.



Mandant und Steuerberater Hand in Hand



Es lassen sich für die Software Rechte und Rollen vergeben, so dass der Nutzer auch seinem Steuerberater Zugang zu seinen Buchhaltungsdaten gewähren kann. So können beide auf alle Daten zugreifen. Vorsortierte und bereits zugewiesene Belegbuchungen zu den Kontenrahmen SKR 03 und SKR 04 vereinfachen die Handhabung der Buchhaltung. Die Buchhaltung und die Belege sind jederzeit abrufbar. Außerdem ist es möglich, die Daten in die Kanzleisoftware des Steuerberaters zu exportieren (DATEV, Addison). Die Kanzlei erhält dann eine CSV-Datei als Export im SKR-03- oder SKR-04-Kontenrahmen.



Um einen besseren Zugang zum Kundensegment der Freiberufler und Selbstständigen zu erhalten, können sich Steuerberater in einem internen Steuerberaternetzwerk aufnehmen lassen. Dieses Steuernetzwerk befindet sich im internen Bereich, die Kontaktdaten der gelisteten Steuerberater sind auch über die Homepage einsehbar.