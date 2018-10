Viele webbasierte Buchhaltungslösungen bieten steuerberaterfreundliche Produkt-Features und besondere Services für Steuerberater. Im 6. Teil unserer Serie stellen wir die Lösung Exact vor.

Viele webbasierte Buchhaltungslösungen bieten steuerberaterfreundliche Produkt-Features und besondere Services für Steuerberater. Im 6. Teil unserer Serie stellen wir die Lösung Exact vor.

Die Firma Exact wurde im Jahr 1984 in der niederländischen Stadt Delft gegründet, ist weltweit aktiv und zählt 1.600 Mitarbeiter. Das Unternehmen bietet diverse cloudbasierte Lösungen für unterschiedlichste Geschäftsanforderungen, unter anderem für E-Commerce, internationale Geschäfte, Projektmanagement oder Buchhaltung.

Belege digitalisieren

Die Buchhaltungslösung von Exact bietet zahlreiche klassische Buchhaltungsfunktionen wie Rechnungsstellung, Kostenrechnung oder eine Anlagenbuchhaltung und ermöglicht es, in Echtzeit auf Geschäftsdaten zuzugreifen. Auch mobil ist die Lösung nutzbar: Quittungen können unterwegs mit einem mobilen Gerät eingescannt werden. Die Belege werden auf diese Weise digitalisiert und automatisch in die Exact Software übertragen. Online-Banking und Budgetierung sind ebenfalls möglich.

Buchhaltungslösung mit Apps erweiterbar

Neben klassischen Buchhaltungsanwendungen wie diesen können Unternehmen vorhandene Funktionen durch weitere Apps aus dem Exact App Center erweitern, beispielsweise durch Apps für Webshop- oder Kassen-Anbindung, Mailings oder Reisekostenabrechnung. Auf diese Weise lässt sich ein eigenes Komplettpaket zusammenstellen. Als Besonderheit ist CRM in dieser Lösung standardmäßig integriert, so dass auch Kontaktdaten und Feedback mit der Lösung verwaltet werden können. Da es sich um eine Cloud-basierte Software handelt, haben Anwender jederzeit von jedem Ort Zugriff auf ihre Finanzdaten. Die Zusammenarbeit mit dem Steuerberater ist sogar papierlos möglich.

Direkte Schnittstelle zur Kanzleisoftware

Um Daten an die Software des Steuerberaters zu übergeben, bietet das Tool verschiedene Export-Möglichkeiten. Darüber hinaus verfügt Exact – als eine der wenigen Lösungen am Markt – über eine Datev-Connect-Online-Schnittstelle. Auf diese Weise können alle relevanten Daten per Mausklick direkt in die Kanzleisoftware des Steuerberaters überspielt werden. Den Angaben des Anbieters zufolge arbeitet die Software GoBD-konform.

Liquiditätsprognosen und Steuerberaterzentrum

Steuerberater und Buchhaltungsbüros, die umfassende Einblicke in die Buchhaltung ihrer Mandanten benötigen, können eine kostenpflichtige Steuerberaterlizenz erwerben. Damit sind Steuerberater in der Lage jederzeit auf Daten und Buchhaltungssysteme der Mandanten zuzugreifen. Alle Mandanten können so auf einer Oberfläche gemanagt werden. Außerdem liefert ein Finanzdashboard dem Steuerberater alle Informationen von aktuellen Ergebnissen bis hin zu Liquiditätsprognosen. Um Mandanten und Steuerberater besser zusammenzubringen, betreibt das Unternehmen ein Steuerberaterzentrum, das über ein Log-In zugänglich ist. Dort finden Anwender jene Steuerberater, die bereits mit Exact arbeiten.