Gesetzlich geregelte Entlastungsmöglichkeiten helfen, die Belastung ggf abzumildern. Bild: Haufe Online Redaktion

Eine Gießerei, damit ein Unternehmen des produzierenden Gewerbes hat einen Stromverbrauch von 6.000 MWh, davon werden 2.000 MWh zur Wärmeerzeugung im Rahmen des Gießprozesses (Vorwärmen und Warmhalten von Gießformen) verwendet

Zum Schmelzen der Legierungen kommen 6.000 MWh Erdgas zum Einsatz, 1.500 MWh werden zum Heizen der Gebäude verwendet.

Das Unternehmen hat im Rahmen der Löhne und Gehälter, für die Arbeitnehmer und Arbeitgeber je die Hälfte zu tragen haben, einen ArbG-Beitrag zur Rentenversicherung in Höhe 500.000 EUR geleistet. Des Weiteren hat der Arbeitgeber 3.000 EUR an RV-Beiträgen für solche Entgelte geleistet, wofür er alleine die RV-Beiträge aufzuwenden hat (z.B. im Rahmen von Altersteilzeitaufstockungen).

Vergleicht man die Belastung des Arbeitgebers mit Rentenversicherung nach dem Beitragssatz 2017 (18,7%) mit dem RV-Satz, der vor Einführung der ökologischen Steuerreform galt (20,3 %), so hat er hieraus einen Vorteil von 43.037,43 EUR erzielt.

1 steuerpflichtige Strommenge 6.000 MWh 1.1 abzgl. prozessbezogener Strom -2.000 MWh 1.2 = sonstiger Strom 4.000 MWh 2 steuerpflichtige Erdgasmenge 7.500 MWh 2.1 abzgl. prozessbezogenes Erdgas -6.000 MWh 2.2 = sonstiges Erdgas 1.500 MWh 3 Einsparung ArbG-RV-Anteil: voller Beitrag halber Beitrag 3.1 ./. ArbG-Beitrag zur RV im Jahr 2013 3.000 EUR 500.000 EUR 3.2 ./. ArbG-Beitrag nach § 10 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 StromStG 18,70 % 9,35 % 3.3 ./. ArbG-Beitrag (fiktiv) nach § 10 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 StromStG 19,50 % 9,75 % 3.4 = fiktive Einsparung ArbG-Anteil in gegenüber Beitragssatz 1998 20,30 % 10,15 % 43.037,43 EUR





Erlass, Erstattung oder Vergütung der Steuer für bestimmte Prozesse und Verfahren

Nach § 9a StromStG bzw. § 51 EnergieStG werden der Strom und die Energieerzeugnisse, die prozess-spezifisch verbraucht werden vollständig entlastet:

Ermittlung der Vergütung nach § 9a StromStG 4 prozessbezogene Strommenge 2.000 MWh 5 Stromsteuer: Steuerentlastung für bestimmte Prozesse und Verfahren (§ 9a StromStG) 20,50 EUR 41.000 EUR 5 prozessbezogene Gasmenge 6.000 MWh 6 Energiesteuer: Steuerentlastung für bestimmte Prozesse und Verfahren (§ 51 EnergieStG) 5,50 EUR 33.000 EUR Summe Steuerentlastung für bestimmte Prozesse und Verfahren 74.000 EUR





Steuerentlastung für Unternehmen

Der Strom und die Energieerzeugnisse im Rahmen der sonstigen Verwendung durch Unternehmen des Produzierenden Gewerbes werden nach Maßgabe der §§ 9b StromStG, § 54 EnergieStG entlastet. Dabei ist nach beiden Vorschriften ein Selbstbehalt von max. 250 EUR einzubehalten, zu vergleichen mit der zumutbaren Eigenbelastung im Einkommensteuerrecht.

Ermittlung der Vergütung nach § 9b StromStG 7 Allgemeinstrom 4.000 MWh 8 Stromsteuer: Steuerentlastung prod. Unternehmen (§ 9b StromStG) vor Selbstbehalt -5,13 EUR 20.520 EUR 9 abzügl. Sockelbetrag (§ 9b Abs. 2 StromStG) -250 EUR 10 Stromsteuer: Steuerentlastung prod. Unternehmen (§ 9b StromStG) 20.270 EUR Ermittlung der Vergütung nach § 54 EnergieStG 10 bezogene Erdgasmenge (ohne besondere Prozesse) 1.500 MWh 11 Vergütungsanspruch (§ 54 Abs. 2 Nr. 2 EnergieStG) -1,38 EUR 2.070 EUR 12 abzügl. Sockelbetrag (§ 54 Abs. 3 EnergieStG) -250,00 EUR 13 Energiesteuer: Steuerentlastung prod. Unternehmen (§ 54 EnergieStG) 1.820 EUR Summe Steuerentlastung für Unternehmen 22.090 EUR





Erlass, Erstattung oder Vergütung in Sonderfällen

Bei der Berechnung der Entlastung in Sonderfällen nach §§ 10 StromStG, 55 EnergieStG wird zunächst von der Belastung durch die ökologische Steuerreform ausgegangen. Nach Abzug weiterer Selbstbehalte werden die steuerlichen Entlastungen abgezogen, die bereits nach anderen Vorschriften gewährt wurden.



Da nicht feststeht, ob die steuerliche Belastung größer ist als die Vorteile aus der Absenkung der RV-Beiträge, erfolgt die Entlastungsrechnung in zwei Schritten. In Schritt I.) wird die mögliche, maximale Entlastung berechnet. In Schritt II.) erfolgt dann die Berechnung unter Abzug eines evtl. Rentenbeitragsvorteils. Der kleinere Betrag aus I.) und II.) entspricht dann der Entlastung.

Ermittlung der Vergütung nach § 10 StromStG I. Berechnung der Steuerentlastung vor Vergleich mit dem Höchstbetrag 14 Stromsteuer (Zeile 1,2 * 20,50 EUR/MWh) 6.000 MWh 20,50 EUR 123.000 EUR 15 Stromsteuer nach Abzug Selbstbehalt (§ 10 Abs. 1 StromStG) -1.000 EUR 122.000 EUR 16 Entlastung Stromsteuer nach § 9a StromStG -41.000 EUR 17 Entlastung Stromsteuer nach § 9b StromStG -20.270 EUR 18 verbleibende Belastung mit Stromsteuer 60.730 EUR 19 Steuerentlastung vor Vergleich mit dem Höchstbetrag (90 % der Stromsteuer nach § 10 Abs. 1 Satz 1 StromStG) 90 % 54.657 EUR II. Berechnung des Höchstbetrages 20 Stromsteuer nach § 10 Abs. 1 Satz 1 StromStG 60.730 EUR 21 abzügl. Einsparung ArbG-RV-Anteil (Nr. 3,4) -43.037,43 EUR 22 übersteigende Stromsteuer (Nr. 20 ./. Nr. 21) 17.692,57 EUR 23 Höchstbetrag 90 % nach § 10 Abs. 2 StromStG) 90 % 15.923,31 EUR 24 Stromsteuer-Erstattung in Sonderfällen (§ 10 StromStG) 15.923,31 EUR Ermittlung der Vergütung nach § 55 EnergieStG I. Berechnung der Steuerentlastung vor Vergleich mit dem Höchstbetrag 25 Erdgas 1.500 MWh 2,28 EUR 3.420 EUR 26 abzügl. Sockelbetrag (§ 55 Abs. 3 EnergieStG) -750 EUR -750 EUR 27 Steueranteil nach § 55 Abs. 3 EnergieStG 2.670 EUR 28 Steuerentlastung vor Vergleich mit dem Höchstbetrag (90 % der Stromsteuer nach § 55 Abs. 3 EnergieStG) 90 % 2.403 EUR II. Berechnung des Höchstbetrages 29 Steueranteil nach § 55 Abs. 3 EnergieStG (Nr. 27) 2.670 EUR 30 Stromsteuer nach § 10 Abs. 1 Satz 1 StromStG (Nr. 15) 60.730 EUR 31 Zwischensumme (Nr. 29 + Nr. 30) 63.400 EUR 32 abzügl. Einsparung ArbG-RV-Anteil (Nr. 3,4) -43.037,43 EUR 33 Zwischensumme (Nr. 31 + Nr. 32) 20.362,57 EUR 34 Höchstbetrag 90% nach § 55 EnergieStG 90 % 18.326,31 EUR 35 Energiesteuer-Erstattung in Sonderfällen (§ 55 EnergieStG) 2.403 EUR 18.326,31 EUR





Gesamtbetrachtung

Betrachtet man die drei Entlastungsschritte nunmehr zusammen, so ergibt sich im Beispielsfall folgende Gesamtentlastung:

Vergütung insgesamt 36 Stromsteuer: Steuerentlastung für bestimmte Prozesse und Verfahren (§ 9a StromStG) 41.000 EUR 37 Stromsteuer: Steuerentlastung prod. Unternehmen (§ 9b StromStG) 20.270 EUR 38 Energiesteuer: Steuerentlastung für bestimmte Prozesse und Verfahren (§ 51 EnergieStG) 33.000 EUR 39 Energiesteuer: Steuerentlastung prod. Unternehmen (§ 54 EnergieStG) 1.820 EUR 40 Stromsteuer-Erstattung in Sonderfällen (§ 10 StromStG) 15.923,31 EUR 41 Energiesteuer-Erstattung in Sonderfällen (§ 55 EnergieStG) 2.403 EUR 42 = Summe 114.416,31 EUR





Entlastungen von 100.000 Euro und mehr sind selbst für mittelständische Unternehmen keine Seltenheit.

Ausgehend von der Ursprungsbelastung und nach Abzug des Vorteils aus den RV-Beiträgen der steuerlichen Entlastungen sieht man, dass bei guter Kenntnis und Anwendung der Entlastungsvorschriften fast keine definitive Belastung mehr übrig bleibt:

43 steuerliche Anfangsbelastung Stromsteuer 6.000 MWh 20,50 EUR 123.000 EUR 44 steuerliche Anfangsbelastung Energiesteuer 7.500 MWh 5,50 EUR 41.250 EUR 45 = steuerliche Anfangsbelastung gesamt 164.250,00 EUR 46 ./. Entlastung RV-Beiträgen -43.037,43 EUR 47 ./. Entlastung nach StromStG und EnergieStG -114.416,31 EUR 48 verbleibende definitive Belastung 6.796,26 EUR