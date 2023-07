Ermäßigte Grunderwerbsteuer für Selbstnutzer

Diskussionspapier aus dem Bundesfinanzministerium: Lindner-Entwurf: Pläne zur Reform der Grunderwerbsteuer

Wer ein Einfamilienhaus oder eine Eigentumswohnung kauft, zahlt bei der Grunderwerbsteuer kräftig drauf. Finanzminister Christian Lindner (FDP) schlägt eine Entlastung für Selbstnutzer vor und will Share Deals an den Kragen – ein Diskussionsentwurf an die Länder ist raus. Weiter