Steuerverwaltung Baden-Württemberg zieht positive Bilanz 2024
Die Statistik 2024 der OFD Baden-Württemberg zeigt, dass die Finanzverwalrung Rekordeinnahmen erzielen konnte. Zudem haben sich Bearbeitungszeiten verkürzt und der Kampf gegen Steuerbetrug wurde verstärkt.

Statistik der Steuerverwaltung Baden-Württemberg

Folgende Ergebnisse wurden veröffentlicht: 

  • Die Durchlaufzeiten bei den Einkommenssteuererklärungen sind im Schnitt auf 50 Tage (2023: 63 Tage) gesunken. Die Autofallquote (automatisiert bearbeitete Erklärungen) ist auf fast 16 Prozent gestiegen. 
  • Fast 4,7 Mio. Einkommensteuererklärungen wurden bearbeitet - ein neuer Höchstwert.
  • Baden-Württemberg hat 2024 über 96 Mrd. EUR Steuern eingenommen. Dabei hatte die Lohnsteuer den größten Anteil daran.
  • Die Sondereinheit für Steueraufsicht (SES) hat ein Rekordergebnis von 38,8 Mio- EUR erzielt. Sie geht gezielt gegen Steuerbetrug vor.
  • Insgesamt erzielte die Steuerfahndung ein Mehrergebnis von 366 Mio. EUR.

OFD Baden-Württemberg, Meldung v. 29.8.2025


