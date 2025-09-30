Steuerverwaltung Baden-Württemberg zieht positive Bilanz 2024
Statistik der Steuerverwaltung Baden-Württemberg
Folgende Ergebnisse wurden veröffentlicht:
- Die Durchlaufzeiten bei den Einkommenssteuererklärungen sind im Schnitt auf 50 Tage (2023: 63 Tage) gesunken. Die Autofallquote (automatisiert bearbeitete Erklärungen) ist auf fast 16 Prozent gestiegen.
- Fast 4,7 Mio. Einkommensteuererklärungen wurden bearbeitet - ein neuer Höchstwert.
- Baden-Württemberg hat 2024 über 96 Mrd. EUR Steuern eingenommen. Dabei hatte die Lohnsteuer den größten Anteil daran.
- Die Sondereinheit für Steueraufsicht (SES) hat ein Rekordergebnis von 38,8 Mio- EUR erzielt. Sie geht gezielt gegen Steuerbetrug vor.
- Insgesamt erzielte die Steuerfahndung ein Mehrergebnis von 366 Mio. EUR.
OFD Baden-Württemberg, Meldung v. 29.8.2025
