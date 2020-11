Steueranmeldung und Steuererklärung: Überlassung von Rechten

Aus der befristeten oder unbefristeten Überlassung von Rechten, die in einem inländischen Register eingetragen sind, können sich inländische Einkünfte ergeben, die zu einer beschränkten Steuerpflicht führen. Die Finanzverwaltung erläutert, wann in diesen Fällen eine Steueranmeldung bzw. eine Steuererklärung einzureichen ist.

Steueranmeldung oder Steuererklärung?

Das BMF-Schreiben erläutert die Verpflichtung zur Abgabe von Steueranmeldungen/ Steuererklärungen zur beschränkten Steuerpflicht bei der Überlassung von in inländischen Registern eingetragenen Rechten. Dabei werden zwei Fälle unterschieden:

Zeitlich befristete Überlassung

Wird das Recht zeitlich befristet überlassen, muss der Schuldner der Vergütung (Lizenzgebühr)

den Steuerabzug vornehmen ( § 50a Abs. 1 Nr. 3 EStG),

die Steuer an das BZSt abführen und

dem BZSt eine Steueranmeldung übersenden (§ 73e EStDV).

Eine Ausnahme gilt bei Vergütungen, die dem Vergütungsgläubiger bis zum 31.12.2013 zugeflossen sind. In diesem Fall ist nicht das BZSt zuständig. Die Steueranmeldung ist dann an das zuständige Finanzamt zu übersenden und die Steuer ebenfalls an das Finanzamt abzuführen.

Zeitlich unbefristete Überlassung

Wird das Recht zeitlich unbefristet überlassen, liegt eine Rechteveräußerung vor. Dies unterliegt nicht dem Steuerabzug nach § 50a Abs. 1 Nr. 3 EStG. Der Empfänger der Lizenzgebühr muss dann beim zuständigen Fiananzamt eine Steuererklärung einreichen.

Hinweis: Auch Patente, die aufgrund einer Anmeldung beim Europäischen Patent- und Markenamt nach dem Europäischen Patentübereinkommen in das inländische Register eingetragen werden, gehören zu den in ein inländisches Register eingetragenen Rechten.

BMF, Schreiben v. 6.11.2020, IV C 5 - S 2300/19/10016 :006