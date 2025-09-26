Haufe Online Redaktion
Merkblatt zu internationalen Verständigungs- und Schiedsverfahren
Bild: Haufe Online Redaktion Ein neues Merkblatt informiert über Streitbeilegungsverfahren.

Die Finanzverwaltung hat das Merkblatt zu internationalen Verständigungs- und Schiedsverfahren (Streitbeilegungsverfahren) auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen neu gefasst.

Verständigungs- und Schiedsverfahren

Das umfangreiche Merkblatt erläutert u.a. folgende Aspekte: 

  • Allgemeines zu internationalen Streitbeilegungsverfahren
  • Allgemeine Ausführungen zu Verständigungsverfahren
  • Streitbeilegungsverfahren nach einem DBA
  • Streitbeilegungsverfahren nach der EU-Schiedskonvention
  • Streitbeilegungsverfahren nach dem EU-DBA-SBG

BMF, Schreiben v. 24.9.2025, IV B 3 - S 1304/00418/007/003

Schlagworte zum Thema:  Internationales Steuerrecht , Doppelbesteuerungsabkommen
Ordner Paragraf Steuern Urteil Mann Gutachten

