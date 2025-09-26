Merkblatt zu internationalen Verständigungs- und Schiedsverfahren
Verständigungs- und Schiedsverfahren
Das umfangreiche Merkblatt erläutert u.a. folgende Aspekte:
- Allgemeines zu internationalen Streitbeilegungsverfahren
- Allgemeine Ausführungen zu Verständigungsverfahren
- Streitbeilegungsverfahren nach einem DBA
- Streitbeilegungsverfahren nach der EU-Schiedskonvention
- Streitbeilegungsverfahren nach dem EU-DBA-SBG
BMF, Schreiben v. 24.9.2025, IV B 3 - S 1304/00418/007/003
