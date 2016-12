Die IHK-Prüfung zum Geprüften Bilanzbuchhalter gilt in Deutschland als hoch angesehene Qualifikation, die die Absolventen auf Führungsaufgaben im Rechnungswesen gut vorbereitet. Sie bereiten sich u. a. darauf vor, Jahresabschlüsse zu erstellen – in Grundzügen auch in IFRS –, steuerliche Grundlagen, wobei insbesondere die Lohn- und Umsatzsteuer gewichtige Rollen einnehmen, die Finanzbuchhaltung und Bilanzierung sowie die Kosten- und Leistungsrechnung.Weiter