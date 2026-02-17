BZSt: Neuer Termin zu ETACA-Pilotverfahren

Neuer Termin zu ETACA-Pilotverfahren
Unternehmen, die sich für eine Teilnahme interessieren, können sich deshalb noch bis Ende März 2026 melden.
Verrechnungspreise in der Unternehmensgruppe
Im Herbst 2021 hatte die EU-Kommission gemeinsam mit einer Reihe interessierter Mitgliedsstaaten der EU, darunter Deutschland, das neue freiwilliges Programm für europäische multinationale Unternehmensgruppen und europäische Steuerverwaltungen vorgestellt.
Mit dem "European Trust and Cooperation Approach" (ETACA) soll ein EU-weiter Rahmen zur Verfügung gestellt werden, innerhalb dessen Steuerverwaltungen mehrerer europäischer Staaten im Dialog mit einer teilnehmenden multinationalen Unternehmensgruppe eine Risikobewertung ("High-level Risk Assessment") hinsichtlich der für die Besteuerung relevanten Verrechnungspreise in der Unternehmensgruppe vornehmen können.
Befolgungskosten reduzieren und Doppelbesteuerung vermeiden
Das präventive gemeinsame Vorgehen und der Dialog sollen den Unternehmen helfen, Befolgungskosten zu reduzieren und Doppelbesteuerung zu vermeiden. Nach ersten Pilotverfahren ab Ende 2021/Anfang 2022 wurde inzwischen im Juli 2025 eine überarbeitete Fassung der "ETACA Guidelines" vorgelegt.
Wie ICAP (International Compliance Assurance Programme) richtet sich auch ETACA vorwiegend an multinationale Unternehmensgruppen, die zum "Country-by-Country Reporting"(§ 138a AO) verpflichtet sind, also Unternehmensgruppen mit konsolidierten Jahresumsätzen über 750 Mio. EUR. Bei ETACA kommt hinzu, dass die Konzernspitze in der EU ansässig sein soll. Als teilnehmende Steuerverwaltungen kommen nur solche in Mitgliedsstaaten der EU in Betracht.
-
Geänderte Nutzungsdauer von Computerhardware und Software
8.0835
-
0,03 %-Regelung für Fahrten zwischen Wohnung und Tätigkeitsstätte
4.887
-
Steuerbonus für energetische Baumaßnahmen
2.0996
-
Vereinfachungsregelung für Restaurantdienstleistungen
1.827
-
Umsatzsteuerliche Behandlung kleiner Photovoltaikanlagen ab 2023
1.769
-
Umsatzsteuer-Voranmeldungs- und -Vorauszahlungsverfahren 2026
1.726
-
Unterhaltsaufwendungen als außergewöhnliche Belastung
1.317
-
Neue Regeln zur Vorsorgepauschale beim Lohnsteuerabzug ab 2026
1.136
-
Steuerbefreiung von Bildungsleistungen
767
-
Private Nutzung von (Elektro-)Fahrzeugen und Überlassung an Arbeitnehmer
735
-
Fragen und Antworten zur globalen Mindestbesteuerung
17.02.2026
-
Neuer Termin zu ETACA-Pilotverfahren
17.02.2026
-
Grundsätze der Verwaltung für den Betriebsstättenbegriff
17.02.2026
-
Digitale Steuererklärung wird mit "okELSTER" einfacher
16.02.2026
-
Neue DIP-Massendatenschnittstelle Version 2.0
06.02.2026
-
Aktualisiertes FAQ zum Kassengesetz
04.02.2026
-
Änderung des AEAO
03.02.2026
-
Erhaltungsaufwendungen, Anschaffungs- und Herstellungskosten bei Gebäuden
30.01.2026
-
Grundsteuer in den verschiedenen Bundesländern
30.01.2026
-
Digitale Bekanntgabe von Steuerbescheiden
28.01.2026