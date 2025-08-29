Kultur von Außenprüfungen in Thüringen soll optimiert werden

In Thüringen wurde zwischen Wirtschaft und Finanzverwaltung ein Positionspapier zur Kultur von Betriebsprüfungen unterzeichnet.

Das Positionspapier wurde von den Präsidenten der Thüringer Industrie- und Handelskammern, Peter Zaiß, Dr. Ralf-Uwe Bauer und Torsten Herrmann gemeinsam mit der Thüringer Finanzministerin Katja Wolf unterzeichnet und darin Grundsätze einer fairen und partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Finanzverwaltung formuliert.

Konstruktive Auseinandersetzung und mehr Kooperation

"Mit dem heute unterzeichneten Papier setzen wir ein klares Zeichen für Transparenz, Kooperationsbereitschaft und eine moderne Prüfungskultur. Ein beiderseitiger respektvoller Umgang sichert eine konstruktive fachliche Auseinandersetzung und erleichtert eine effiziente Prüfung. Wir wollen weniger Konfrontation, dafür mehr Kooperation", sagt Finanzministerin Katja Wolf.

Thüringer FinMin, Meldung v. 28.8.2025