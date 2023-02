Katastrophenerlass: Erdbeben Syrien und Türkei

Steuerliche Maßnahmen zur Unterstützung der Opfer des Erdbebens in Albanien vom 26. November 2019

BMF, 15.6.2020, IV C 4 - S 2223/19/10003 :00 Das Erdbeben in Albanien im November 2019 hat sehr große Schäden an der Infrastruktur verursacht, die nach der Naturkatastrophe eine humanitäre Katastrophe befürchten lassen. Im Einvernehmen mit den obersten ...

mehr

4 Wochen testen