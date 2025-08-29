Förderung energetischer Maßnahmen nach § 35c EStG

Förderung energetischer Maßnahmen an zu eigenen Wohnzwecken genutzten Gebäuden
BMF-Schreiben zur Steuerermäßigung nach § 35c EStG
Mit der Steuerermäßigung nach § 35c EStG werden energetische Maßnahmen an zu eigenen Wohnzwecken genutzten Gebäuden gefördert. In einem umfangreichen Schreiben werden Einzelfragen zu der Förderung beantwortet. So u.a. zu folgenden Aspekten:
- Begünstigtes Objekt
- Anspruchsberechtigte Person
- Nutzung zu eigenen Wohnzwecken
- Alter des Objekts
- Beschränkung der Steuerermäßigung durch die tarifliche Einkommensteuer
- Minderung des (Gesamt-)Höchstbetrages bei überhöhter Steuerermäßigung
- Objektförderung
- Steuerliche Förderung mehrerer Objekte
- Miteigentum an einem begünstigten Objekt/bei mehreren begünstigten Objekten
- Auszug eines Ehegatten
- Vorweggenommene Erbfolge und Erbfall
- Unterschiedliche Nutzung einzelner Gebäudeteile
- Wohnungseigentümergemeinschaft
- Förderfähige Aufwendungen
- Ausschluss der Förderung und Verhältnis zu anderen Tatbeständen
- Nachweis der energetischen Maßnahme
- Rechnung und Zahlung
- Antragstellung und Verfahren
BMF, Schreiben v. 21.8.2025, IV C 1 - S 2296-c/00004/018/050
