Finanzämter bearbeiten die Einkommensteuererklärung 2018

Im März 2019 fällt der Startschuss in den Finanzämtern in NRW zur Bearbeitung der Einkommensteuer 2018.

Das FinMin NRW und das FinMin Brandenburg weisen darauf hin, dass die Finanzämter im März beginnen, die Einkommensteuererklärungen 2018 zu bearbeiten.

Bis Anfang März können Arbeitgeber, Versicherungen und andere Institutionen die für die Steuerberechnung benötigten Unterlagen an die Finanzverwaltung übermitteln (z.B. Lohnsteuer-Bescheinigungen, Beitragsdaten zur Kranken- und Pflegeversicherung und zur Altersvorsorge sowie Rentenbezugsmitteilungen).

Bearbeitung der Steuererklärungen in NRW

Das FinMin NRW gibt außerdem statistische Werte zur Bearbeitung von Steuererklärungen bekannt:

Innerhalb von zwei Wochen bis vier Monaten werden nahezu 95 % aller Einkommensteuererklärungen in NRW bearbeitet.

Über 97 % der Erklärungseingänge werden innerhalb von fünf Monaten, 99 % innerhalb von sechs Monaten erledigt.

Belege nicht einreichen

Das FinMin Brandenburg weist noch einmal darauf hin, dass Belege nur noch einzureichen sind, wenn das Finanzamt hierzu auffordert. Steuerbürger können die Anforderung von Belegen vermeiden, indem Sachverhalte in der Steuererklärung in Einzelpositionen aufgeschlüsselt und möglichst vollständig, konkret und aussagekräftig dargestellt werden (z. B. statt „Reparatur Heizung 300 EUR“ besser „Lohnanteil Reparatur Heizung am 26.6.2018 durch Heizungsbau GbR 300 EUR“).

Die Finanzverwaltung empfiehlt die elektronische Abgabe der Steuererklärung.

