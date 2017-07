Das BMF nimmt Stellung zu den Anforderungen von Country-by-Country Reporting. Bild: Haufe Online Redaktion

Welche Anforderungen werden an einen Country-by-Country Report gestellt? Die Finanzverwaltung äußert sich dazu, was bei der Erstellung der länderbezogenen Berichte multinationaler Unternehmensgruppen zu beachten ist.

Die Pflicht zur Erstellung länderbezogener Berichte für multinationale Unternehmen wurde in § 138a AO durch das Gesetz zur Umsetzung der Änderungen der EU-Amtshilferichtlinie und von weiteren Maßnahmen gegen Gewinnkürzungen und -verlagerungen vom 20.12.2016 (BGBl 2016 I S. 3000) geregelt.

Die Finanzverwaltung äußert sich nun in einem Schreiben, was Unternehmen bei der Erstellung zu beachten haben. Lesen Sie hier in Kürze eine Kommentierung des Schreibens.



BMF, Schreiben v. 11.7.2017, IV B 5 - S 1300/16/10010 :002