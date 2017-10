Ab 2018 sind bei der betrieblichen Altersversorgung Neuregelungen zu beachten. Bild: Michael Bamberger

Das BMF hat den Entwurf eines Schreibens zur steuerlichen Förderung der betrieblichen Altersversorgung veröffentlicht.

Ab dem 1. Januar 2018 werden Neuregelungen durch das Betriebsrentenstärkungsgesetz in Kraft treten. Das BMF weist nun darauf hin, dass aufgrund der Änderungen das BMF-Schreiben vom 24.7.2017 noch in diesem Jahr in einer überarbeiteten Fassung veröffentlicht werden soll. Fachverbände können sich zu dem veröffentlichten Entwurf bis zum 13. Oktober äußern.



BMF, Entwurf v. 28.9.2017, veröffentlicht am 4.10.2017