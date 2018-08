Referentenentwurf: BMF stellt neue Mantelverordnung vor

Zu nahezu allen Steuergesetzen, gibt es auch Rechtsverordnungen, in denen Detailfragen ergänzend zum Gesetz geregelt sind. Derzeit liegt in mehreren Bereichen erstmaliger bzw. geänderter fachlicher Verordnungsbedarf vor. Deshalb hat das BMF am 8.2.2016 einen Referentenentwurf für eine Verordnung zur Änderung steuerlicher Verordnungen bekannt gegeben. Weiter