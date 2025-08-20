Haufe Online Redaktion
Haufe Online Redaktion
Änderung des AEAO
Bild: Haufe Online Redaktion Das BMF hat zahlreiche Anpassungen im AEAO vorgenommen.

Die Finanzverwaltung hat den AEAO an mehreren Stellen mit sofortiger Wirkung angepasst. 

AEAO geändert

In einem umfangreichen Schreiben wurden die Änderungen des AEAO zu §§ 30, 87a, 87d, 122, 154, 165, 172, 197, 219, 235, 363 und 367 bekannt gegeben. 

BMF, Schreiben v. 13.8.2025, IV D 1 - S 0062/00119/001/001

Schlagworte zum Thema:  Abgabenordnung
