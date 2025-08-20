Änderung des AEAO
AEAO geändert
In einem umfangreichen Schreiben wurden die Änderungen des AEAO zu §§ 30, 87a, 87d, 122, 154, 165, 172, 197, 219, 235, 363 und 367 bekannt gegeben.
BMF, Schreiben v. 13.8.2025, IV D 1 - S 0062/00119/001/001
