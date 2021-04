Prognose zur Arbeitslosenquote im Osten

Wie hätte sich die Arbeitslosenquote ohne die Pandemie entwickelt? Nach einer Prognose des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) wird die Arbeitslosigkeit 2021 in Ostdeutschland stärker sinken als in Westdeutschland.

Wie hätte sich die Arbeitslosenquote ohne die Pandemie entwickelt? Nach einer Prognose des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) wird die Arbeitslosigkeit 2021 in Ostdeutschland stärker sinken als in Westdeutschland.

Mit 9,4 Prozent gehe die Zahl der Arbeitslosen in den ostdeutschen Bundesländern den Erwartungen zufolge deutlicher zurück als in Westdeutschland mit einem Minus von 2,4 Prozent, teilte das IAB am 7.4.2021 mit. Bei der Beschäftigung sei ein leichter Anstieg in allen Bundesländern zu erwarten.

Arbeitslosenquote im Osten sinkt stärker

Auch die Arbeitslosenquote sinkt nach der IAB-Regionalprognose im Laufe des Jahres im Osten mit 0,8 Prozentpunkten stärker als im Westen mit 0,2 Prozentpunkten. Am stärksten nimmt demnach die Arbeitslosenquote in Sachsen-Anhalt um 1,3 Prozentpunkte auf 7 Prozent und in Sachsen um 1,1 Prozentpunkte auf 5,6 Prozent ab. In Baden-Württemberg und Hamburg bleibt sie hingegen gleich. Mit knapp 6 Prozent liegt die Arbeitslosenquote im Westen aber niedriger als im Osten mit 7,3 Prozent.

Arbeitslosenquote ohne Corona

Nach der Prognose zeigt die Corona-Krise deutliche Auswirkungen: Zwar falle die Arbeitslosenquote 2021 geringer als im Vorjahr aus, ohne die Pandemie läge sie jedoch bundesweit um 1,4 Prozentpunkte niedriger. Besonders stark seien die Folgen in Berlin mit einem coronabedingten Anstieg der Arbeitslosenquote von 2,9 Prozentpunkten, in Hamburg mit 2,2 Prozentpunkten und in Nordrhein-Westfalen mit 1,8 Prozentpunkten spürbar.

dpa