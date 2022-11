Bundesrat billigt Gesetz: Gaspreis: Dezember-Soforthilfe kann in Kraft treten

Der Bundesrat hat am 14. November in einer Sondersitzung die Dezember-Soforthilfen für Gas- und Wärmekunden gebilligt, die der Bundestag am 10. November beschlossen hatte. Das Gesetz kann nach Unterzeichnung durch den Bundespräsidenten wie geplant in Kraft treten. Weiter