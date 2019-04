Gesundheitsbeschwerden im Job - Tipps

Am Morgen ist noch alles gut. Aber im Laufe des Tages tauchen am Arbeitsplatz die ersten Beschwerden auf. Wie komme ich, leicht angeschlagen, durch meinen Arbeitstag? Einfache Hausmittel können hier helfen.

Kopfschmerzen: Hierbei hilft es, einen Melissentee zu trinken und Minzöl auf Stirn und Schläfen zu tupfen. Gut sei auch, sich eine Packung mit zerstoßenen Eiswürfeln in den Nacken zu legen. Oft sei Wassermangel eine Ursache für Kopfschmerzen. Daher sei es ratsam, bei den ersten Anzeichen für Kopfschmerzen ein großes Glas Wasser zu trinken.



Schnittwunden: Wer sich im Büro am Papier schneidet, sollte seine Wunde zunächst unter laufendes kaltes Wasser halten. Anschließend sei es gut, den Finger in verdünnten Kamillentee zu tunken. Das wirkt heilungsfördernd.



Völlegefühl: Gegen einen aufgeblähten Bauch nach dem Mittagessen helfe es, eine Messerspitze Natron in einem Glas Wasser aufzulösen und langsam auszutrinken. Auch ein kurzer Verdauungsspaziergang, ein Glas Pfefferminztee und frische Ananas wirkten bei Magenschmerzen Wunder.



Muskelkater: Wenn sich der Sport vom Vorabend mit einem Muskelkater bemerkbar macht, sind ein großes Glas Orangensaft, eine Banane oder eine Magnesiumtablette schnelle Helfer.



Erkältung: Hier können sich Berufstätige mit einem Tee mit frischem Ingwer etwas Gutes tun, sagt Wahl-Wachendorf. Dazu sollten sie in der Mittagspause eine frische Hühnersuppe sowie viel rotes Gemüse und Obst essen. Das bringe Vitamin C für die Immunabwehr.



Allergien: Mit dem Frühling beginnt auch die Zeit der Allergien. Gegen das ständige Niesen und Jucken sei es gut, täglich 2 große Tassen mit Brennnesseltee zu trinken. Der Tee wirke abschwellend und entzündungshemmend.

Allerdings gilt für alle Tipps: Bei starken oder langanhaltenden Schmerzen sollte ein Arzt aufgesucht werden.