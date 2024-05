Erhöhtes Bewusstsein für Hautkrebsrisiko durch UV-Strahlung

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany AOK-Vize Hoyer ruft dazu auf, die kostenfreien Vorsorgeuntersuchungen der Krankenkassen in Anspruch zu nehmen.

Die Zahl der Hautkrebs-Betroffenen in Deutschland stieg in den letzten Jahren stetig. UV-Strahlung ist dabei der größte Risikofaktor für die Entstehung von Hautkrebs. Der AOK-Bundesverband gab deshalb eine Umfrage in Auftrag, die unter anderem das Bewusstsein der Bevölkerung für die Risiken und die richtigen Schutzmaßnahmen untersuchen sollte.