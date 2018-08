Bild: Haufe Online Redaktion Das Wasser wird von den Versorgern nicht immer zu reellen Preisen geliefert, manchmal wird die Marktmacht missbraucht.

Die Mainzer Wasserversorgungsunternehmen haben - nicht zum ersten Mal - ihre Alleinversorger-Position ausgenutzt und die Wasserpreise missbräuchlich zu hoch angesetzt. Dies mündete in einer Schadensersatzzahlung an einen Endverbraucher, der dies erfolgreich nicht nur be-, sondern auch eingeklagt hatte.