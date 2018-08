Endlich: Der Bundesjustizminister hat eine Gesetzesänderung in Sachen Syndikusanwälte in Angriff genommen. Sie sollen in die BRAO aufgenommen werden, auch um im Versorgungswerk bleiben zu dürfen. Neu: BGH-Richter Thomas Fischer hat einen Rechts-Blog bei der "Zeit". Alt: Meinungsfreiheit ist ein von vielen Seiten gefährdetes Gut. In Saudi-Arabien versteht auch der Staat keinen Spaß und verurteilte einen regimekritischen Blogger zu 1000 öffentlichen Stockschlägen. Weiter