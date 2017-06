Zum Umgangsrecht bei ungünstiger Einflussnahme

06.06.2017 | Umgangsrecht

Wenn ein Elternteil seine Kinder negativ gegen den anderen Elternteil aufhetzt, kann begleitetes Umgangsrecht angeordnet werden.

Ein Elternteil, der das gemeinsame Kind gegen den anderen in unsachlicher Weise aufhetzt, muss mit Einschränkungen beim Umgangsrecht rechnen. In gravierenden Fällen darf er das Umgangsrecht nur in Begleitung eines Vertreters des Jugendamtes ausüben.

Das OLG Oldenburg hatte über einen Fall zu entscheiden, in welchem der von der Mutter getrennt lebende Vater das Umgangsrecht für die minderjährigen fünf und acht Jahre alten Kinder beanspruchte. Das Sorgerecht hatte das Familiengericht alleine der Mutter zugesprochen. Nach einer Rückkehr der Mutter mit den Kindern aus der Türkei hatte der Vater die Kinder dazu angehalten, gegenüber den Behörden zu erklären, dass sie den Kontakt mit der Mutter ablehnten. Sie sollten dem Jugendamt sagen, die Mutter habe sie geschlagen und wiederholt alleine gelassen. Tatsächlich entsprachen diese Vorwürfe nicht der Wahrheit.

AG ordnet begleiteten Umgang an

Vor diesem Hintergrund hatte das AG das Umgangsrecht des Vaters eingeschränkt und lediglich noch einen begleiteten Umgang unter Aufsicht des Jugendamtes zugelassen.

Vater fordert Umgang ohne Bewachung

Mit der Entscheidung des AG war der Vater nicht einverstanden. Er legte Beschwerde ein und wies auf sein sehr gutes Verhältnis zu seinen Kindern hin. Es schade den Kindern, wenn dieses Verhältnis durch einen überwachten Umgang gestört und hierdurch eine Atmosphäre des Misstrauens geschaffen würde. Der Vater ergänzte, die Mutter sei es schließlich gewesen, die die Kinder ohne Absprache mit in die Türkei genommen habe. Nach deren Rückkehr habe er wegen seines Ärgers hierüber möglicherweise etwas überreagiert. Aber erst auf sein Drängen sei es gelungen, die Kinder wieder in die vertraute Umgebung nach Oldenburg zu bringen. Normalerweise halte er seine Konflikte mit der Kindesmutter von den Kindern fern.

Umgangsrecht enthält auch Pflichten

Das OLG ließ sich von den Argumenten des Vaters nicht überzeugen. Das OLG verwandte viel Mühe darauf, dem Vater vor Augen zu führen, dass

das Umgangsrecht gemäß § 1684 Abs. 1 BGB ein Recht und auch eine Pflicht sei,

das nach dem Gesetz dem Wohl der Kinder dienen, ihre seelische und körperliche Entwicklung fördern und sie vor psychischen Schäden bewahren solle.

Gemäß § 1684 Abs.2 BGB hätten die Eltern alles zu unterlassen, was das Verhältnis des Kindes zum anderen Elternteil beeinträchtigt oder die Erziehung erschwert.

Kinder zum Lügen anstacheln - das geht gar nicht

Der Intention des Gesetzes entspricht es nach Auffassung des Senats nicht, wenn der umgangsberechtigte Elternteil seine Kinder negativ gegen den anderen Elternteil aufhetzt und 5 und 8 Jahre alte Kinder zu allem Überfluss dazu anstachelt, gegenüber den Ämtern Lügen zu erzählen, um den anderen Elternteil in ein schlechtes Licht zu rücken. Gerade im konkreten Fall sei offensichtlich, dass die Kinder unter der Negativbeeinflussung durch den Vater litten. Dies zeige sich schon daran, dass die Kinder die von dem Vater geforderte negative Haltung gegenüber ihrer Mutter nur ganz kurze Zeit durchgehalten hätten.

Umgangsrecht ohne Aufsicht nicht zu verantworten

Der Senat monierte auch, der Vater habe wiederholt geäußert, dass er die deutsche Rechtsordnung nicht anerkenne. Es sei daher nicht auszuschließen, dass der Vater die zu Gunsten der Mutter getroffene Sorgerechtsentscheidung des Familiengerichts nicht akzeptiere und die Absicht habe, die Kinder der Mutter zu entfremden. So hätten die Kinder auch glaubhaft von körperlichen Züchtigungen durch den Vater berichtet. Insgesamt sei ein nicht überwachter Umgang des Vaters mit den Kindern daher aus Gründen des Kindeswohls nicht zu verantworten. Es komme daher nur ein begleiteter Umgang im Beisein eines Vertreters des Jugendamtes in Betracht. Das OLG erteilte diese rechtlichen Hinweise dem Vater in einem ausführlichen Hinweisbeschluss, worauf der Vater seine Beschwerde zurücknahm.

(OLG Oldenburg, Beschluss v. 17.1.2017, 4 UF5/17)

