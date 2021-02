Eine Testamentsauslegung kann entgegen dem Wortlaut erfolgen

Bild: Corbis „Die Familie war mitleidlos gegenüber unserem Vertreibungsschicksal" und sollte nicht vom Tod der Erblasserin profitieren

Was will der Erblasser wirklich? Danach ist zu fragen und zu forschen, und zwar gründlich. In einem Baden-Württembergischen Fall umfasste der wörtliche Ausschluss „aller Verwandten“ im Testament nach der Lesart des übrigen Textes nicht den Bruder der Verstorbenen. Der freut sich nun über die Erbschaft.