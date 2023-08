Reisekostengesetz Saarland / § 7 Dauer der Dienstreise

1Die Dauer der Dienstreise richtet sich nach der Abreise und Ankunft an der Wohnung. 2Wird die Dienstreise an der Dienststelle angetreten oder beendet, so tritt diese an die Stelle der Wohnung.

