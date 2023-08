(2)

Um den Übergang zu den "International Accounting Standards" und den "International financial reporting standards" (IAS/IFRS) zu erleichtern, hat der "International Accounting Standards Board" (IASB) am 19. Juni 2003 beschlossen, SIC-8 durch IFRS 1 – Erstmalige Anwendung der "International Financial Reporting Standards" zu ersetzen. Gemäß IFRS 1 hat ein Unternehmen, das die IAS zum ersten Mal zugrunde legt, jedem einzelnen IAS und jeder einzelnen Interpretation zu genügen, die zu dem Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung in Kraft sind. Ebenso wie SIC-8 fordert IFRS 1 die retrospektive Anwendung in den meisten Bereichen der Rechnungslegung. Aus praktischen Gründen und in den Fällen, in denen die für die Einhaltung der Standards anfallenden Kosten den Nutzen für die Anwender der Abschlüsse wahrscheinlich übersteigen dürften, gewährt IFRS 1 begrenzte Ausnahmen von der Bestimmung.