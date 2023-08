4.

Bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) EG-Nr. : 204-211-0 CAS-Nr. : 117-81-7

21. August 2013(*) Abweichend von Buchstabe a: 14. Juni 2023 für Verwendungen in: — Lebensmittelkontaktmaterialien im Anwendungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004; —der Primärverpackung von Arzneimitteln, die unter die Verordnung (EG) Nr. 726/2004, die Richtlinie 2001/82/EG und/oder die Richtlinie 2001/83/EG fallen; — Gemischen, die mindestens 0,1 und weniger als 0,3 % Massenanteil DEHP enthalten. Abweichend von Buchstabe a: 27. November 2023für Verwendungen in Medizinprodukten, die in den Anwendungsbereich der Richtlinien 90/385/EWG, 93/42/EWG und 98/79/EG fallen.

21. Februar 2015(**) Abweichend von Buchstabe a: 14. Dezember 2024 für Verwendungen in: — Lebensmittelkontaktmaterialien im Anwendungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004; —der Primärverpackung von Arzneimitteln, die unter die Verordnung (EG) Nr. 726/2004, die Richtlinie 2001/82/EG und/oder die Richtlinie 2001/83/EG fallen; — Gemischen, die mindestens 0,1 und weniger als 0,3 % Massenanteil DEHP enthalten. Abweichend von Buchstabe a: 27. Mai 2025für Verwendungen in Medizinprodukten, die in den Anwendungsbereich der Richtlinien 90/385/EWG, 93/42/EWG und 98/79/EG fallen.

