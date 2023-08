1.1.1.

Persistenz Ein Stoff erfüllt das Kriterium ’persistent’ (P), wenn mindestens eine der folgenden Situationen gegeben ist: a) die Abbau-Halbwertszeit in Meerwasser beträgt mehr als 60 Tage; b) die Abbau-Halbwertszeit in Süßwasser oder Flussmündungswasser beträgt mehr als 40 Tage; c) die Abbau-Halbwertszeit in Meeressediment beträgt mehr als 180 Tage; d) die Abbau-Halbwertszeit in Süßwassersediment oder Flussmündungssediment beträgt mehr als 120 Tage; e) die Abbau-Halbwertszeit im Boden beträgt mehr als 120 Tage.