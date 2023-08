Feuerschutzsteuergesetz / [Vorspann]

Die Neufassung berücksichtigt: das am 1. Januar 1980 in Kraft getretene Gesetz vom 21. Dezember 1979 (BGBl. I S. 2353), das mit Wirkung vom 1. Januar 1984 in Kraft getretene Gesetz vom 13. Februar 1984 (BGBl. I S. 241), den am 3. August 1988 ...

mehr

4 Wochen testen